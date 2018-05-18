  • 2018年5月18日 星期五
  • 31º
  • 64%
熱門： 梁天琦石棺藏屍旺角行人專用區安達邨抖音

日報新聞 > 財經

﻿中移動擬子公司以CDR形式回A

2018-05-18 列印
　　中國移動（941）在香港上市，同時以ADR（美國預託證券）形式在紐約證券交易所掛牌，當以中國預託證（CDR）回歸A股的捷徑開通後，集團是否有意回A？集團董事長尚冰表示，不少關於CDR的細節仍未明確，集團會密切關注。他續稱，集團體量較大，目前營運資金充裕，若然回A，會平衡好各方利益，保障現有股東及投資者，另不排除子公司會根據各自發展情況率先回A。

　　為了吸引中概股回A，中國證監會已著手研究，以中國CDR式讓企業回歸，並於本月初就此公開徵求意見。尚冰坦言或以子公司根據各自發展情況率先以CDR回歸A股。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd