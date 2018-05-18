﻿中環IFC外望——創興冀提供跨境按揭貸款

粵港澳大灣區規劃快將出台，政府高官不斷鼓勵港人到區內置業居住。向來主攻大灣區的創興銀行（1111），其執行董事兼行政總裁宗建新表示，因應大灣區發展，該行正向內地爭取可為在該區置業的港人提供跨境按揭貸款服務。



宗建新表示，該行已向人行反映，希望可為港人提供跨境按揭貸款到大灣區置業，讓港人可借港元按揭貸款買內地樓，但由於港人在港借款買內地樓，是不獲內地受理抵押登記，因此若大灣區開放予香港銀行從事跨境按揭業務，必須先解決相關法律問題。



此外，由於創興在內地仍未本地註冊，故未能經營零售銀行業務，所以吸納個人存款有至少100萬元人民幣的門檻要求，雖然未來可降至50萬元人民幣，該行亦期望可進一步降低該門檻，以解決該行發展大灣區存款業務的問題。



他指出，大灣區可分為3個圈，產業重點各有不同，其中涉及深圳一圈，高科技發展迅速，產業將逐步伸延，因此銀行也要相應重新檢視涉足的產業及地區，重新建立人事脈絡，以及調整風險偏好。



電盈新App可收看世界盃



電訊盈科（008）媒體集團昨日推出全新的手機程式「Now E」，將聯同HBO、MOViE MOViE、Now Baogu、VIU 等供應商向用戶提供電影、劇集、綜藝節目、體育賽事等視頻內容。



Now E將於本月28日登錄兩大手機程式平台蘋果App Store及Google Play。



集團董事總經理李凱怡表示，Now E將提供一日、一月及一季的彈性收費模式，新用戶還可享受一個月的免費試用，之後則收取每月98元。



她續指，現時市場生態已經改變，只有提供更快、更新的資訊，才能吸引用戶訂購，否則觀眾會流到盜版平台。



與NOW TV不同，Now E上的電影都是近兩年最新的，這樣才可吸引用戶付費收看。



高瞻