﻿三桶油領漲 恒指終止三連跌

港股企穩，新股繼續旺場，餐廳集團叙福樓集團（1978）中午截止公開發售，市場消息透露，其初步錄得約976倍超額認購，料以上限1.3元定價，集資2.6億元，其招股價範圍1元至1.3元。消息稱，叙福樓有870張「頂頭槌」飛。
恒指收報31047，升105點；國企指數收報12355，升76點，至於大市成交金額則縮減至936億元。以全周計，恒指累積下跌74點；國指累積上升9點。
油價急升，再加上人民幣走弱，令航空股受累，中國國航（753）跌6.1%，收報9.52元；東方航空（670）跌3.3%，收報6.36元；南方航空（1055）跌5.2%，收報8.16元。
騰訊除淨升0.2%
煤價受需求帶動，持續強勢，造好相關股份。中國神華（1088）升6.3%，收報22元，為表現第二好藍籌股；兗州煤業（1171）升6.9%，收報12.1元。其他重磅藍籌股方面，股王騰訊（700）除淨，股價受制於50天線，微升0.2%，收報411元。
恒指上望32000點
中國金洋資產管理董事總經理郭家耀指，港股近來維持在31000點附近的上落格局，美國債息高企、地緣政局變幻、中美貿易戰等市場不明朗因素影響了投資者的心理；另一方面，港匯雖持續走弱，但港股未見沽壓，他認為這是可喜的訊號，預期恒指後市向上的機會大，短期在30500點至31500點徘徊，待市場消化了不明朗消息後，或可上試32000點。郭家耀亦指，市場繼續預期加息，相信有助造好金融股；而醫藥及教育兩大板塊屬於結構性上升行業，也備受看好。