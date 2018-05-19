  • 2018年5月19日 星期六
  • 28º
  • 85%
熱門： 梁天琦石棺藏屍旺角行人專用區安達邨抖音

日報新聞 > 財經

﻿騰訊「食雞」手遊難賺錢

2018-05-19 列印
　　《華爾街日報》報道，由於中韓關係緊張，令騰訊（700）推出的兩款《絕地求生》手遊難以在市場上賺錢。騰訊早前向南韓遊戲開發商Bluehole Inc.購買《絕地求生》遊戲的中國營運權。

　　報道引述消息人士指，問題要追溯至南韓部署「薩德」反導彈系統的決定，內地政府對這個決定作出了回應，兩國關係去年亦有改善。不過，在獲得中國媒體監管機構批准之前，騰訊都無法開始銷售《絕地求生》遊戲內的物品。至於《絕地求生》香港版，玩家則可以課金幫遊戲角色買衫、買降落傘等等。

　　騰訊總裁劉熾平早前在首財季業績電話會議上表示，該公司正努力獲得監管部門的批准。他指，在無盈利的情況下營運遊戲，利潤會受到打擊。他沒有詳細說明需要多少時間才開始有利潤。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd