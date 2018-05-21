﻿迎合三跑維修需求 港機研斥十億設維修庫

香港飛機工程（044）將因應機場第三跑道擴展，向客戶搜集數據研究有否投資新維修機庫的需要。港機行政總裁鄧健榮指出，民航處繼續增加升降時段，令機場可供更多航班使用，港機將與維修客戶探討他們未來的維修需求量。他指由於新設施例如機庫的投資將高達十億元以上，公司須小心評估，希望在兩至三年有結論，因為港機目前在廈門的維修設施也可因應需求而調配使用。



今年首四個月，機場共有旅客2470萬人次，增加3.4%，飛機起降量上升2.5%至139,935架次。三跑目前朝着於2022至2024年，分階段啟用的目標邁進。鄧健榮指出，若要興建新維修設施，是要在三跑啟用前開始興建，新設施未必要與三跑同步投入，而可以在稍後開業。不過，目前最大的考慮是未來的維修需求量增長多大，新設施投資額等，因為香港的建築成本，人工都很貴，而飛機維修業是面對國際市場競爭，不是說港機要在投資額上賺三個百分點，客戶就一定會接受。航空公司可以將飛機飛去印尼，大馬或者成本低的地方維修。飛機維修業的性質是投資額較大，回本期長，所以港機會與客戶洽商研究之後，仔細作出決定。



須審慎安排機庫調配



他指公司目前的客戶之中，國泰及港龍只佔20％，80％都是國際航空公司客戶。港機香港的機庫，可以同時為二十二架飛機進行維修。維修的旺季，即旅行淡季，設施使用率高達100%，但在暑假，聖誕節等旅遊旺季，卻為維修淡季，使用率可以跌至只有50%，所以港機也要小心管理維修設施及員工調配。



港機美洲業務去年因一個客戶減少機身維修工程量，以及客艙和座椅業務虧損而需要作出商譽減值。不過，今年生意量已經回升，而在美國的客艙整裝工程（Cabin solution）則有國際增長機會；中國商用飛機公司陸續交付新飛機，內地對飛機內飾，座椅等需求上升，而且也會要求波音或空巴在交付客機之時，有一定比重的飛機內飾及座椅在內地製造，港機美洲會研究在美國以外地區生產飛機內飾，座椅等整裝工程的成本效益。



廈門計劃將高崎機場遷往翔安區新機場，仍須取得中央政府的批准，鄧健榮指在可見未來幾年，廈門太古飛機維修的運作不受影響。由於油價不高，廈門改裝747客機為貨機的需求已消失，但內地空域開放，以及富豪增多，改裝客機為私人飛機的需求中長期看好，例如上月剛完成一架波音747-400翻新為私人飛機，去年改裝私人飛機收入上升1.6倍。