﻿萬成招股籌6800萬 每手入場費2474元

從事生產及銷售塑膠樽及嬰兒餵哺配件的萬成集團（1451）今起招股，計劃發售5000萬股份，其中10%作公開發售。每股發售價介乎1.2港元至1.36元，每手2000股，入場費2747.41元，最高集資額6800萬元。股份將於下月1號（星期五）掛牌。



萬成集團主要分為兩個業務分部，面向海外市場（以出口值計算尤其是美國）的OEM業務，去年收益佔比達84.8%；另有在中國市場生產及銷售嬰幼兒產品的自家品牌「優優馬騮」。



執行董事周瑋表示，內需回暖再加上二孩政策的放寬，都是公司發展的利好因素，未來除了會在中國內地增設銷售網絡及銷售團隊，也會考慮在香港市場發展，冀通過各大百貨商店提升品牌在訪港內地遊客中的知名度。



他續稱，現時「優優馬騮」已在中國內地各大主流電商平台，包括天貓、京東、唯品會等開設旗艦店，未來也會透過與KOL、新媒體合作的形式進行軟性植入推廣，希望以較低的成本將廣告覆蓋至更大的人群。



該公司去年OEM及「優優馬騮」業務的毛利率分別為34.3%和41.1%，期內總收入則下跌15.7%至2.26億元，純利下跌44.2%至1749.8萬元。



財務總監兼公司秘書高錦安解釋指，一方面是由於上市產生了一次性支出，另一方面是由於一位主要客戶於2016年進行了促銷活動，而2017年無進行該活動，因此令2017年的收入相比2016年有所下跌。



萬成集團集資所得款項36.5%將用於升級現有設施及生產機器，26.7%用於開發「優優馬騮」業務，10.8%用於開發OEM業務，18.1%用於改善產品開發能力，7.9%用作營運資金及行政開支。