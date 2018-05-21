﻿內房「倒掛」加劇 一手樓供不應求

內地樓市「限價令」下，一手樓價與二手樓價「倒掛」現象進一步加劇，一手新盤更為搶手，杭州亦加入搖號（抽籤）買新樓的行列。中國綜合開發研究院旅遊與地產研究中心主任宋丁認為，短期的樓市行政調控政策已趨於長期化。



地產中介、上海居間房負責人張華稱，政府控制新盤備案價格，限制新盤售價，不得高於周邊可比的二手樓價，結果造成一手與二手樓價「倒掛」現象，更令一手樓供不應求。



一手樓價續受壓制



以瑞房在上海新天地的翠湖為例，四、五期住宅單位的銷售均價每平方米16至17萬元（人民幣，下同），大致與2015年的售價相若。而同期當地二手樓價的漲幅可觀，因此，買一手樓已比買二手樓更為划算。業內估計，目前仍在建的翠湖新一期單位售價將在20萬元或以上。



另一個較受市場關注的大型樓盤——新鴻基地產有份參與的上海莘莊地鐵項目，官方批出的備案價約7至8萬元，與開發商預期的10萬元仍在相當差距。目前，有關項目快將封頂，開發商與地方政府仍未談攏開盤定價，實際開盤時間將會延後。



樓價跌勢淪「形象工程」



在一手銷情非常火爆的杭州市，不少買家均選擇以全款「一次過」支付樓價，或以老人、子女等名義買房，避開限購政策。最近杭州亦推出搖號買樓的規定，連同杭州，已有南京、上海、西安、武漢、長沙、成都七個城市推出嚴格的抽籤買樓規則。



宋丁說，目前來看，樓市調控政府不但不能放鬆，甚至短效政策已長效化，即短期的行政調控不得不長期實施，以抑壓樓市反彈。他說，有些城市承諾調控政策，要確保樓價「按月不上漲」，但城市樓價均價的實際意義不大，以深圳為例，所謂樓價按月連續19個月錄得下跌，而積累的跌幅不過1000元左右，均價平均已超過5.3萬元的水平，因此當局強調的「跌幅」，不過是形象工程而已。