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﻿中銀客服大使料六月底完約

2018-05-21 列印
　　不少銀行為減省成本，積極增加自助服務設施，相對減輕對人手的需求壓力。中銀（2388）早前為系統更新增聘人手，加派在分行應付突發情況。隨系統更新完成，據悉部份約滿的員工不再獲續約，最後一批員工的合約至6月底完結。

　　中銀在3月底進行大規模系統更新，由於期間近乎所有銀行服務都暫停，前線職員表示，中銀數月前以合約制聘請她為客戶服務大使，分行主管指示其職責主要是回應客戶查詢，及協助分流客戶。該職員又指，在系統大規模更新前有大批存戶到分行查詢，「經常畀客鬧」。即使在系統更新，仍不時有客戶投訴自助服務設施有問題，最常的投訴是「打唔到簿仔（銀行簿）、入唔到票（支票）」。

　　有中銀的存戶憂慮分行的客戶服務大使減少，令客戶得不到協助，「結果人人都走去櫃位排隊」，加劇大排長龍的情況。
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