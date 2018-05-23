﻿特金會或取消 美股跌178點 中興獲「放生」 貿易戰淡化

中興通訊（763）確認了美國取消銷售禁令的消息，市場預計中美貿易戰、科技戰將淡化，美股周二早段靠穩，杜指初段三連升，曾升51點，見25064點，其後一度倒跌，失守25000點關；標指曾升百分之零點二，見兩個月高位，納指升百分之零點四。



經過一個多月博弈後，中美終於就解除對中興通訊的制裁達成初步共識，但條件是中興要大幅調整管理層，並向美方支付罰款。美國總統特朗普昨日稱，對中興的罰款可能達十三億美元（一百零二億港元）。中興較早前回應稱解除制裁「消息屬實」，據悉已準備復工。結束阿根廷訪問的外長王毅，今日將轉往華盛頓會晤美方官員，預料將繼續交涉中興制裁案。美國商務部長羅斯下周也將率團訪華，可望敲定關於中興問題的協議。



中國財政部宣佈，七月一日起，見特定汽車的關稅由原來的百分之二十五下調至百分之十五，部分零件關稅亦調低至百分之六。消息帶動福特、通用汽車和Tesla的股價早段升百分之一。



中國宣佈下調進口汽車關稅，利好汽車股，銀行和科技股亦造好，抵消地產投資信託和能源商的股價跌幅。



美國總統特朗普公開表示，可能取消下月特金會，令美股先升後挫，杜瓊斯工業平均指數今晨四時收報24834點，跌178點；納斯達克指數跌15點，報7405點。



滙控（005）美國預託證價格曾見79.28港元，較香港收市價升1.48港元；騰訊（700）美國預託證價格曾見409.42港元，較香港收市價升1.42港元。



美匯指數周二回軟，歐市中段曾跌百分之零點四一，見93.293。日圓回升，曾升見110.8兌一美元（每百日圓兌7.08元），隔日升百分之零點二三。



國際油價昨日續升，紐約六月期油價早段見每桶72.72美元，隔日升48美仙或百分之零點六六；倫敦七月份期油價亦升69美仙或百分之零點八七，每桶79.91美元。市場憂慮委內瑞拉減少原油產量以及伊朗出口下跌，可能令市場供應進一步緊縮。倫敦現貨金價亦反覆回穩，美市早段升百分之零點三，見每盎司1296.43美元



手機設備股壓力減



中興通訊（763）確認了美國取消銷售禁令的消息，市場預計中美貿易戰、科技戰將淡化，手機設備股壓力減輕，建議可留意優質電信設備股，惟不宜期望升幅很大。另外，中國財政部將汽車整車稅率降至百分之十五，料為本地品牌及中等價位的汽車銷售帶來壓力，汽車股股價或有壓力，但具體影響將視乎車企重點發展何種車型。光大新鴻基財富管理策略師溫傑表示，多重利好消息下，市場氣氛好轉，恒指今天料將溫和上升，上落區間在30600點至31800點之間，惟擔憂美匯續走高、美債息口持續上升，會影響投資氣氛及資金流向。



