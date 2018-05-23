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﻿美匯結束六連升

2018-05-23 列印
  美匯指數連升6個交易日之後，昨日從5個月高位回軟，見93.291點，日圓回升至110兌1美元水位。歐羅溫和回升，在1.18美元爭持，英鎊受惠央行理事的加息言論，回升至近1.35美元水位。油價和金價均靠穩，倫敦期油重新挑戰每桶80美元的逾3年新高。

  美匯指數周二回軟，歐市中段曾跌0.41%，見93.293點。日圓回升，曾升見110.8兌1美元（每百日圓兌7.08港元），隔日升0.23%。

  歐羅先跌後升，歐市中段見1.183美元（歐羅兌9.28港元），升0.33%；英鎊亦回升0.48%，見1.3492美元（英鎊兌10.58港元）。

  英鎊則受惠英央行理事弗利葛在國會的證詞認為，未來3年每年應加息一至兩次，每次0.25厘。其言論支持英鎊向好。
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