﻿百度傳下月回歸A股 CDR制度將成港勁敵

新經濟股不單是經濟火車頭，更是各地交易所爭奪的對象。有報道指，內地的CDR（中國預託證券）即將出台，並且由已在美國上市的互聯網巨擘百度打響頭炮，最快在6月百度便能透過CDR回歸A股市場。



港交所早前推出「同股不同權」機制，其中一個主要的招攬對象，就包括百度這類在美國上市的中資新經濟公司，有證券界人士認為，內地銳意革新金融市場，長遠來說難免影響香港的國際金融中心角色。



對於CDR的進展，近期內地市場可說是傳言滿天飛。據《每日經濟新聞》引述知情人士消息指，百度有望最快於今年6月發行CDR，回歸A股。另一內地新聞網站《全天候科技》則表示，有接近百度人士確認了上述消息，換言之，百度可望成為首家發行CDR的試點公司。所謂預託證券，是指把股票存放在存管機構，然後再由該存管機構發出名為預託證券的證明書，以供投資者買賣。今年3月底，中國證監會公佈可以發行CDR的，包括已在境外上市的紅籌企業，而市值不低於2000億元人民幣；以及尚未在境外上市的創新企業，其最近一年營業收入不低於30億元人民幣，而估值不低於200億元人民幣。



另一方面，根據港交所的新規定，已在英、美上市的非同權新經濟公司，可以來港作第二上市。不過，到目前為止只有小米遞交了非同權上市的初步招股文件，而小米本身並沒有在外國上市。換言之，在招攬非同權公司來港第二上市方面，港交所尚未打開缺口。



海外中企較喜歡CDR



市場人士擔心，已在美國上市的中資新經濟公司，可能對CDR有較大興趣，即使香港以非同權增強吸引力，亦未必奏效。就以CDR百度為例，早在今年3月初，百度董事長李彥宏曾表示，一直希望百度能夠在國內上市，因為主要的用戶和市場都是在中國，如果股東也主要在中國，就是最理想的情況。港交所主席史美倫於上月就任後亦指出，香港要增強本身競爭力，不能寄望其他市場停止發展。