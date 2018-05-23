﻿中環IFC外望——雷蛇夥京東合作 拓內地電競市場

雷蛇（1337）昨日在北京舉行新產品發佈會，同時宣佈與內地電商京東合作，以加快雷蛇在中國的發展步伐，並共同拓展中國電競市場。



雷蛇創辦人兼行政總裁陳民亮（圖左）表示，京東是該公司長期合作夥伴，在銷售渠道及服務等方面均有優勢，故選擇將未來手提電腦的優先發售權給予京東。



陳民亮表示，該公司會在不同地區尋找好合作夥伴，京東在中國手提電腦市場銷售佔比約為37%，擁有好渠道及服務，亦十分了解雷蛇的產品。而京東除了是電商公司，亦擁有大數據，未來將可享用京東大數據資源，為客戶開發更好的購物體驗。



雷蛇已進入中國市場一段時間，產品在京東、天貓及雷蛇體驗店出售，對於在京東平台的銷售情況，京東電腦數碼事業筆記本與打印業務部負責人任濤表示，雷蛇的鍵盤及滑鼠銷情較好，而近年耳機銷售增長速度加快。



小米進軍意法 發展歐洲業務



小米繼去年進軍西班牙後，昨日宣佈登陸法國和意大利，並與法國四大電訊商合作，進一步開拓西歐市場。



小米四月底向港交所遞交上市申請，成為首間以「同股不同權」架構來港上市的內地科技公司。



今次進軍法國，小米將透過線上線下的零售渠道推銷其硬件產品，包括將開設電子商務網站Mi.com和巴黎第一間小米授權店。此外，小米又與Cdiscount、亞馬遜、歐尚、Boulager、FNAC、DARTY和家樂福等電子商務網站合作，其中與FNAC和DARTY更設當地實體零售，在法國推出各種創新產品。



智能手機業務方面，小米又與四間法國電訊商Orange、SFR、Bouygues及Free合作，讓客戶在更換智能手機時，可享有更多選擇。小米是次開拓歐洲市場，其口號之一就是「價格厚道」。小米表示，繼法國之後，本周四便會登陸意大利。



高瞻