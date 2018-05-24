﻿雷軍：消息屬謠傳 小米傳估值破5000億

首間向港交所（388）申請以「同股不同權」架構在港上市的公司小米集團，最快於六月底開始招股。內媒引述消息報道指，小米已選定其上市的基石投資者，首輪招股價諮詢亦已展開，估值介乎630億至680億美元（約4914億至5304億港元），惟創辦人雷軍回應指，消息屬謠傳。



消息人士透露，小米計劃於六月底至七月中上市，照此推算，最早須於六月底展開招股。



內地媒體報道，小米選基石投資近日結束，投行已向市場展開首輪招股諮詢，並預計於兩周內開始與機構投資者見面，了解對小米取向。報道續指，小米已確定的基石投資者包括中國國資、新加坡政府投資公司（GIC Private Limited）和中國人壽，而且是雷軍逐一親自拜訪而撮成的。



料六月底開始招股



據小米集團上載的初步招股書顯示，中信里昂證券、高盛及摩根士丹利是次其聯席全球協調人是聯席帳簿管理人兼聯席牽頭經辦人。財務表現方面，小米於2017年虧損逾438億元人民幣。



分析指，虧損主因是公司於上市前所發的優先股所造成的帳面虧損。據其招股書顯示，若按非國際財務報告準則計算，去年公司錄得利潤54億元人民幣。小米2015年虧損76.3億元，2016年一度轉虧為盈，賺4.9億元。



滴滴或「非同權」上市



另一方面，國內Call車App滴滴出行最快下半年來港上市，估值或達700億至800億美元（折合約5460億至6240億港元），並考慮以「同股不同權」方式上市。有報道指滴滴自上月起尋求上市諮詢，目前正與投資銀行籌備上市前工作。滴滴出行未有回應報道。



另外，MSCI新興市場指數將於下月納入中國A股，瑞銀證券中國首席策略分析師高挺昨日表示，預計入摩後會吸引180億美元（約1413億港元）流入A股，相較於A股總市值，金額並非特別大，但認為對國內股市國際化、投資者機構化及內地創企的資本策略有正面影響。瑞銀中國證券業務主管房東明表示，A股入摩猶如中國加入世貿具代表性，對A股進入全球資本市場有重要意義。



瑞銀：A股入摩可佔兩成



高挺指出，A股目前佔該指數約2.5%，料隨著中國逐步開放投資限制，例如提升互聯互通額度等，不排除未來A股佔比會提升至20%。



至於外資佔A股市場的比例變化，房東明預期，雖然全球追蹤MSCI新興指數基金，配置A股初段或只有1至2%，未來有機會增至7至8%。