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﻿杜指收市續升52點

2018-05-24 列印
　　美股周三早段續軟，杜指初段曾跌142點，見24692點；標指和納指分別跌0.3%及0.4%。總統特朗普表示不滿意與中方貿易談判，加上部份企業季度業績遜預期，拖累大市表現。

　　杜瓊斯工業平均指數今晨四時收報24886，升52點；納斯達克指數收報7425點，升47點。

　　滙控（005）美國預託證劵價格曾見78.06港元，較香港收市價升0.56港元；騰訊（700）美國預託證劵價格曾見412.50港元，較香港收市價升5.50港元。

　　中美貿易談判前景不明，總統特朗普政府表示不滿意目前的討論情況，暗示可能要另覓新方向。成衣零售商Target出爐的首季業績遜預期，股價初段曾跌逾5%。

　　四月新屋銷售按月跌1.5%，至66.2萬間的年率化後單位，較預期68萬少。
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