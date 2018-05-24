港股昨天下跌1.8%，大市成交1154億元，為約一個月新高。國企指數跌258點，收市報12090點，全日跌幅2.1%。港股跌勢未止，「北水」亦見流出，南向滬港通昨天淨流出4.82億元人民幣，南向深港通則錄得1590萬元人民幣的小額淨流入。
友邦除淨大跌4.2%
個別股份方面，友邦除淨成為跌市元兇，收市報70.35元，獨力拖低恒指149點。有消息指石油輸出國組織研究在六月放寬減產限制，石油股全線下挫，中石油（857）跌4.5%，中石化（386）以及中海油（883）均跌6.1%。以「三桶油」合計，總共拖低恒指111點。
有內地傳媒報道指，在炎熱天氣之下，沿海地區耗電量急增推高煤價，但發改委計劃在下月10日之前，將現貨煤價格由每噸650元至660元人民幣，降至570元人民幣或以下。上述消息令中煤（1898）大跌6.6%，兗煤（1171）更跌9.3%。
盛傳內地有意取消生育限制，教育股成跌市奇葩，楓葉教育（1317）升4%，而宇華教育（6169）亦升3.2%。
招銀國際策略師蘇沛豐認為，港股走勢仍屬正常回調，並未打破上落市局面，估計港股很快重上31000點，在31000至32000點之間上落。他說市場已逐漸消化貿易戰以及美國國債息率高企的壞消息，在缺乏新利淡因素之下，港股進一步下跌空間有限。