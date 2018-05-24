美匯在晚上近8時，升上94關口，離岸價跌勢同步加劇，曾低見6.3843大挫327點子，其後跌勢略為回順，但仍較上日跌逾280點子；在岸價昨曾跌穿6.39關口，最低見6.3925，收市仍跌143點子，與人行開出的中間價微升，走勢背馳。有中資行交易員預測，若美匯持續升到94以上，人民幣匯價將跌穿6.39水平。
離岸人幣勁跌280點子
美匯在晚上近8時，升上94關口，離岸價跌勢同步加劇，曾低見6.3843大挫327點子，其後跌勢略為回順，但仍較上日跌逾280點子；在岸價昨曾跌穿6.39關口，最低見6.3925，收市仍跌143點子，與人行開出的中間價微升，走勢背馳。有中資行交易員預測，若美匯持續升到94以上，人民幣匯價將跌穿6.39水平。
兩刀匪衝入店大喝：咪郁 普通話口音 劫500萬元首飾
搶匪膽大包天，公然在大商場掠奪鑽飾！昨晚約七時半，兩賊闖入尖沙咀海港城海洋中心三樓的太子珠寶鐘錶，持刀指嚇店員，並以帶有普通話口音的廣東話高呼：「咪郁！」賊人以刀撬開飾櫃，掠走六件首飾。店方估計損失以...
2018-05-24
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安徽女以吻報仇險咬斷男友舌頭
五月二十日是「我愛你」的普通話諧音，不少內地情侶都趁當日向另一半表達愛意。但安徽潛山一對情侶接吻期間，男子舌頭險些被女友咬斷。 事發當日下午五時許，潛山縣公安局指揮中心接報指，疾病防控中心附近有人爭執。民警到場發現，一名二十六歲姓周女子用牙緊緊咬住一名二十三歲姓劉男子的舌頭，並有鮮血流出。 民警嘗試分開兩人，但他們「吻得激烈」，警員最終對周女使用催淚噴劑，她才肯鬆口。警方將兩人送院救治，經檢查後，劉男並無大礙，待周女情緒穩定後，已由父母接走。有目擊者指，男子當天提出分手，女方疑似以「吻別」向對方報復。
2018-05-24
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稱習近平是撲克高手 特金會或延期暗指華作梗
美朝峰會能否實現再生變數，美國總統特朗普周二在白宮會見到訪的南韓總統文在寅期間，指他和北韓領導人金正恩的峰會「有很大機會」不會如期在下月十二日舉行，也許會延期舉行。特朗普對於金正恩在第二次訪華後突然改變態度感到不滿，形容中國國家主席習近是世界級的撲克玩家，暗示金正恩變臉是受到習近平影響。 特朗普首次提及推遲或取消「特金會」的可能性，備受媒體關注。特朗普又透露，這次峰會要順利舉行，需要達到某些條件，如果這些條件沒有被滿足，「我們不會見面」。但他沒有說明是甚麼條件。他再次強調，美國可以保證北韓政權是安全的，金正恩本人是安全的。他認為，朝鮮半島統一問題應該由南北雙方決定。 特朗...
2018-05-24
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屋苑紛錄市價成交
據星島地產網報道，二手再錄市價承接個案，中原副區域營業經理伍耀祖表示，天水圍嘉湖山莊美湖居6座中層G室，面積544方呎，三房間隔，獲用家以579萬元沽出，呎價10643元，屬市價。原業主於10年7月以...
2018-05-24
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雷軍：消息屬謠傳 小米傳估值破5000億
首間向港交所（388）申請以「同股不同權」架構在港上市的公司小米集團，最快於六月底開始招股。內媒引述消息報道指，小米已選定其上市的基石投資者，首輪招股價諮詢亦已展開，估值介乎630億至680億美元（約...
2018-05-24
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山度士首名不容失 掃「皇」行動
山度士已篤定晉級南美自由盃十六強，但仍要與蒙特維多國民隊爭F組首名資格。周四最後一輪主場迎戰皇家加斯拿，該隊地頭出擊表現有保證，而且前鋒加比爾巴保沙腳風正順，有力大勝近況差勁的對手，讓球主客和讓兩球「主勝」無問題。（香港時間明早6:15開賽） 位列F組第一的山度士領先第三的獨立隊四分，已鎖定十六強淘汰賽席位，但僅領先第二的蒙特維多國民隊一分，故今仗必須全取三分，才可拿下首名出線資格。幸而，該隊除了各賽事近三次作東全勝，首席射手加比爾巴保沙不同戰線對上四仗狂轟五球，今仗可望領軍大勝而回。 皇家加斯拿素近績差 榜尾的皇家加斯拿素要躋身十六強機會渺茫，除了要寄望同日出擊的...
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登場直擊 Tiguan Allspace7全能滿Fun
福士上周在又一城首展全新Tiguan Allspace7玩樂車，長陣七座格式主張實用好玩，大會特別請來快將為人父母的陳智燊及宋熙年為揭幕嘉賓。 文、圖：彭志揚 Tiguan Allspace7七座版軸...
2018-05-24
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膝患未瘉 美魔妻陪出街鬆骨 66歲洪金寶坐輪椅歎啡
影壇大哥大洪金寶（三毛），早前憑《殺破狼‧貪狼》大熱勇奪金像獎嘅《最佳動作設計》獎，事業屢創高峰，家庭生活亦相當美滿，同前港姐冠軍高麗虹結婚23年，美魔妻對丈夫同韓籍前妻生嘅三子一女視如己出，加上有孫...
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社論——缺維修大軍 難解(車立)危機
舊升降機，暗藏殺機。月初上水名都一部升降機出事，造成一名居民死亡，駭人聽聞。港府昨天表明，將研究資助業主，提高升降機的安全水平，方向正確，宜盡快落實，但有錢並不能解決所有問題。 機電署調查顯示，全港六萬六千部升降機中，約八成裝備未達最新安全水平，情況頗嚴峻。升降機數目多，是市民日常的代步工具，運客量非常大，但大部份安全裝置不合格，加上舊款升降機多在舊樓之內，業主經濟能力有限，不願意夾錢維修，造成日久失修的問題。 庫房水浸，當局財力足夠，應盡快完成研究，早日推出資助計劃，減低舊樓業主疑慮，願意合資，保障自己。然而，僅有財力支持，不足以成事，若欠缺維修人手，而質素又參差，怎可提...
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蔡約翰法國夜捧兩盃
昨晚谷戰是法國主題夜賽，分別有法國五月盃及法國賽馬會，結果蔡約翰憑「哈蝦巴爸」及「激賞」囊括兩項錦標。至於姚本輝亦起孖，先後勝出「飛雲寶」及「志友運」。而為「飛雲寶」及「激賞」建功的莫雷拉，於第七場賽...
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