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﻿離岸人幣勁跌280點子

2018-05-24 列印
　　美匯回升觸發人民幣匯價走弱，人民幣在岸價（CNY）及離岸價（CNH）再試四個月低位。離岸價昨日急跌曾大挫逾300點子，截至晚上八時半報6.3803兌1美元，仍較上日跌逾280點子。在岸價跌幅較少，昨官方收報6.3852，跌143點子。

　　美匯在晚上近8時，升上94關口，離岸價跌勢同步加劇，曾低見6.3843大挫327點子，其後跌勢略為回順，但仍較上日跌逾280點子；在岸價昨曾跌穿6.39關口，最低見6.3925，收市仍跌143點子，與人行開出的中間價微升，走勢背馳。有中資行交易員預測，若美匯持續升到94以上，人民幣匯價將跌穿6.39水平。
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