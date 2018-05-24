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﻿英皇鐘錶銷售雙位增長

2018-05-24 列印
　　英皇鐘錶珠寶（887）主席兼行政總裁楊諾思昨日表示，今年初至5月中旬，該公司同店銷售額按年錄得雙位數增長，其表現與同業相近，對此亦感到滿意，並對下半年零售市道的銷情保持樂觀。

　　該公司於今年4月在九龍灣德福廣場開了一家珠寶店，亦在澳門增開一間鐘表珠寶店，下半年計劃在新界商場再開設純珠寶店。該公司上半年零售額錄的雙位數增長，其中鐘表零售方面做出較大貢獻，管理層指，鐘表的銷情一度好到缺貨。

　　楊諾思指出，因為今年「五一」黃金周只有三天假期，故銷售額沒有太大增幅，與平常周末差別不大。她續指，近來人民幣持續走強，為本港零售業帶來利好趨勢。
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