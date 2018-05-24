﻿TVB拓展網購業務 網視新模式盼突破

零售市道見復甦，電視廣播（511）執行董事兼總經理鄭善強表示，初步預計今年的廣告收入會有中單位數增長，但廣告收入的增長或會較零售市道表現滯後3至6個月。該公司去年推出社交娛樂應用程式big big channel，開拓新業務模式，本月在該平台推「big big shop」，拓展網購業務。



其執行董事兼行政總裁李寶安指，比起傳統銷售模式，該模式銷售速度快很多倍，若能為公司帶來新收入，有機會派多點股息，讓股東得益；惟他指「big big shop」的短期目標不是要做到多少生意，而是要將銷售模式試驗在不同產品及不同客戶上。



本月7日首播的新一輯《食好D食平D》配合「big big shop」試業，李寶安指，視網結合營銷，令觀眾在看到電視節目的同時就買到產品，有助提升觀眾體驗，廣告商在推廣的同時就可以做到生意，形容是次試驗效果很具突破性，相當鼓舞。



收入增加將提高派息



另一方面，隨著訂戶及廣告收入增長理想，myTV SUPER於去年12月取得收支平衡。李寶安稱，此OTT服務目前已有超過600萬登記用戶，相信在今年稍後時間就能初見盈利，未來也會把該模式擴展至海外的TVB Anywhere業務。



電視廣播早前認購星美控股（198）換股債，李寶安指這是財務管理行為，該公司2016年發行債券後，還有剩餘現金在手，希望以保守的方法賺取利息收入，以抵銷發債的利息支出。他續稱，未來有多餘現金的話，傾向投資債券，目標是選擇一些有到期日、無匯兌風險、利息高、有資產抵押的債券。至於會否與星美有進一步合作，李寶安就指「這是另一回事」，但與星美業務並非「風馬牛不相及」，也不時有投資電影。