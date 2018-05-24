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﻿騰訊夥廣州打造金融數據平台

2018-05-24 列印
　　騰訊（700）與廣州市金融局簽署戰略合作框架協議，雙方將聯手優化廣州地區的金融安全大數據風險預警平台－靈鯤，通過金融風險識別和監測預警，提升金融監管效率。同時騰訊旗下騰訊雲又宣佈，下調核心產品價格，當中數十種AI應用服務更能夠免費接入。騰訊股價昨先升後跌，早段曾逆市升1.56%，高見414元，尾市急回，收報407元，跌0.25%。

　　騰訊將與廣州市金融局一起成立金融聯合實驗室，一方面深化監管產品的研發，預警金融風險，提升對持牌金融企業科技監管的水平；另外雙方會在金融科技創新上持續投入，共同提升廣州市乃至廣東省金融科技的應用水平。
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