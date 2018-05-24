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﻿證監嚴打企業失當

2018-05-24 列印
　　證監會昨日發表第二份上市公司的監管通訊，當中強調「實時」監管將是打擊企業失當行為的主要方針。

　　證監會行政總裁歐達禮表示，證監會在打擊企業失當行為方面更為主動，這樣的方針對改變市場行為帶來了重大影響。該會繼續及早介入嚴重個案，藉以保障投資者利益及遏止非法、不誠實和不正當的市場行為。

　　通訊刊載，自去年9月至今年3月，根據在《證券市場上市規則》執法行動當中，對四宗IPO個案發出反對意向書，以及另外六宗個案上市後個案，部份涉供股、配售等攤薄股權問題。證監會向該申請人發出反對意向書，質疑其申請文件內的資料是否準確及完整。
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