﻿中環IFC外望——羅啟瑞：四哥「人必自侮而後人侮之」

鷹君（041）爭產案開庭將於下周二開庭，新福港（1447）大股東、羅家幼子羅啟瑞（見圖）昨見傳媒，談及其母羅老太近日遭到「對方集團」騷擾，又批評四哥羅康瑞早前言論是「人必自侮而後人侮之」。



鷹君與滙豐信託官司開庭在即，羅啟瑞提及「對方集團」已派人向羅老太傳話，稱「滙豐無可能俾返啲錢妳」，此消息令羅老太不開心，羅啟瑞更斥對方是「別有用心」，呼籲大家自重。他又主動談及，四哥羅康瑞上周說母親為人節儉，無可能支付龐大資金尋找律師團隊，對此羅啟瑞公開喊話兄長作為社會精英，說話要負責任，不要只為自己利益和立場著想，批評阿哥「人必自侮而後人侮之」。他指出，滙豐如此行為，「阿媽不告滙豐才怪，不出錢打官司才是不合理」。



羅啟瑞重申，自2016年初以來，滙豐從未執行過母親發出的任何一項指令，他認為母親有權指示滙豐信託購買鷹君股份。此外，他不認同母親是受人擺佈，強調羅老太這兩年接觸過的律師多到數不過來，亦在醫生、律師等專業人士陪同及輔助下簽署許多文件，母親執行的指令均是自己意思。



支付寶HK進軍街市 魚檔不用「嫌錢腥」



Alipay HK市場總裁梁韻靈昨日指，到本月底止已與20個街市達成合作，可使用Alipay HK電子錢包作為支付方式。她表示，Alipay HK進軍街市，在商戶中受歡迎，尤其是魚檔，一來可以解決檔主忙到收唔切錢及顧客「嫌錢腥」問題，二來相比起安裝八達通機器，電子支付只需要懸掛二維碼，不須額外接駁電線運作，省卻安全方面擔憂。



梁韻靈續稱，本港共有逾180個街市，目標是能做到全覆蓋Alipay HK，惟也視乎不同地區的需要進行部署，希望先培養用戶習慣為主，隨著愈來愈多街市及檔口使用電子錢包支付，市民及商戶體驗到便利後就會有需求。



高瞻