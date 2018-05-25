﻿特朗普宣佈取消「特金會」 美股受壓 杜指挫75點

美股周四早段報跌，杜指初段曾跌一百六十九點，至二萬四千七百一十七點；標指和納指分別跌百分之零點六和零點五。美國總統特朗普宣佈取消下月與北韓領袖金正恩的會談，加上商務部開始調查汽車進口有否威脅削弱國家安全的問題，引發市場擔心重燃貿易戰火，地緣政治憂慮亦推動金價重上千三美元水位。



杜瓊斯工業平均指數今晨四時收報24811點，跌75點；納斯達克指數收報7424點，跌1點。



滙控（005）美國預託證價格曾見88.79港元，較香港收市價跌0.66港元；騰訊（700）美國預託證價格曾見407.11港元，較香港收市價跌0.11港元。



市場觀望貿易戰發展



市場觀望中美貿易戰的發展，港股昨陷入無方向性的狀態。早段隨外圍高開53點，便即掉頭回落，並下試全日低位30589點，最多挫76點。午後表現反覆，尾段回升，收報30760點，升94點，成交898.77億元，較上一交易日減少約22.2%，為5月9日以來新低。國指收報12152點，升61點。市場人士預計，恒指會在29500點至31820點之間上落，待中美貿易戰有明確進展，大市走勢才有方向。美國總統特朗普昨晚決定，取消下月在新加坡舉行的美朝首腦峰會，或為大市增添不穩定因素。受消息影響，恒指夜期尾段跌158點，報30541，較恒指昨日收市低水219。



投資者宜「炒股不炒市」



恒安國際（1044）以接近全日高位72.4元收市，升2.55%，為表現最好藍籌。萬洲國際（288）下挫3.2%，收報8.41元，藍籌股中表現最差。中石化（386）收報7.89元，升2.5%，貢獻恒指最多15點；中石油（857）報6.24元，升1.5%；中國神華（1088）報20.2元，升2.2%。惟中海油（883）微跌0.3%，報13.6元。



信誠證券聯席董事張智威表示，現在是期指轉倉高峰期，股市大升大跌屬正常，惟中美貿易戰未有新進展，大市將繼續以無方向性的狀態發展；加上市場再預期6月加息，投資者宜「炒股不炒市」。張智威預計，教育股升勢可延續一、兩季，甚至一、兩年。由於教育股已持續上揚一段時間，提醒投資者，現時入市應揀選PE在30倍或40倍以下的股份。



科網股普遍造好，瑞聲科技（2018）升1.2%，閱文（772）升3.7%，網龍（777）升12.4%。聯想集團（992）績後上揚2.1%。騰訊（700）無升跌。舜宇光學科技（2382）則跌0.7%。