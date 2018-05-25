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﻿儲局暗示下月加息機會大

2018-05-25 列印
　　美國聯儲局發表本月初議息會議記錄暗示，6月加息機會大，但沒明示下月至年底前將加多一次還是兩次息。美匯昨日回軟至93.66點；日圓兌每美元則續升見109.33，歐羅和英鎊均回穩。周三兌美元曾暴挫至4.9歷史新低的土耳其里拉，召開緊急會議後宣佈加息3厘以捍衛貨幣。

　　儲局的會議記錄，強化投資者對儲局下月加息的預期。不過，儲局似乎對6月會議之後的政策走勢沒有定案。

　　美匯指數周四從5個月高位回軟，歐市中段曾跌0.36%，見93.66點。日圓三連升，見109.33兌1美元（每百日圓兌7.17港元），隔日再升0.68%。歐羅回穩見1.1746美元（歐羅兌9.21港元），升0.42%；英鎊亦升0.56%，見1.3422美元（英鎊兌10.53港元）。　　
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