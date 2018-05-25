﻿儲局暗示下月加息機會大

儲局的會議記錄，強化投資者對儲局下月加息的預期。不過，儲局似乎對6月會議之後的政策走勢沒有定案。
美匯指數周四從5個月高位回軟，歐市中段曾跌0.36%，見93.66點。日圓三連升，見109.33兌1美元（每百日圓兌7.17港元），隔日再升0.68%。歐羅回穩見1.1746美元（歐羅兌9.21港元），升0.42%；英鎊亦升0.56%，見1.3422美元（英鎊兌10.53港元）。
旺角行人專用區試行十八年來，噪音擾民，商舖生意受損，怨聲載道。油尖旺區議員今月初提出取消行人專用區動議，區議會昨天投票大比數通過。有區議員炮轟當年設計行人專用區的運輸署「生仔出嚟唔養仔」，斥署方要區議...
2018-05-25
日前一名婦女在河南鄭州報警，聲稱一歲多的女兒走失了，鄭州警方成功救出孩子交還其父，調查後揭發該名婦人瞞着家人以五萬元人民幣（約六點一萬港元）將女兒賣給人販子，當晚更馬上揮霍約六千元買名牌化妝品。 周一鄭州警方接到余女士求助，稱其一歲女兒花花（化名）在火車站西廣場附近走失，要求幫助尋找。警方調查發現閉路電視記錄與女子口供不符，她又曾到火鍋店吃飯，被懷疑報假案。 余女坦承以帶孩子來鄭州遊玩為由，將孩子以五萬元人民幣賣給人口販子，後即揮霍賣孩子所得的六千元購買名牌化妝品等物品。至於報假案的原因是怕引起家人的懷疑。警方其後抓獲一男一女人口販子。
2018-05-25
英國南約克郡雪菲爾德（Sheffield）日前發生一宗非常「昂貴」的車禍，一輛約八萬英鎊（約八十三點三四萬港元）的紅色保時捷與一輛約十五萬英鎊（約一百五十六點二六萬港元）的黑色法拉利相撞。但兩名名車車主竟在意外後雙雙逃離意外現場。 據當地傳媒報道，事發在周日晚上，兩車車頭全凹陷，車身亦全毀。最離奇的是，有目擊者指意外發生後，見到兩名司機從車裏出來後，沒有關心彼此傷勢，也沒有報警，反而離開現場。警方接報到場調查後，二十六歲的保時捷車主返回現場善後，他表示無大礙。網民紛紛笑言，「原來有錢人撞到也怕賠錢」、「完全顛覆我對土豪的看法」。
2018-05-25
據星島地產網報道，樓市表現持續理想，加上近期多個新盤強勢登場，帶動二手市場屢錄破頂成交，其中，青衣公屋長安邨安泊樓開放式單位，以呎價約1.9萬元（自由市場價），膺全港公屋王；此外，九龍灣德福花園兩房戶...
2018-05-25
美股周四早段報跌，杜指初段曾跌一百六十九點，至二萬四千七百一十七點；標指和納指分別跌百分之零點六和零點五。美國總統特朗普宣佈取消下月與北韓領袖金正恩的會談，加上商務部開始調查汽車進口有否威脅削弱國家安...
2018-05-25
紐約城上輪美職主場4:0大炒科羅拉多急流重上勝軌，射手韋拿居功至偉。加上主帥韋拉親自粉碎離隊傳聞穩定軍心，該隊周五聯賽作客近況反覆的侯斯頓戴拿模，可望反客為主，敲客勝。 （無線myTV SUPER303台周六早上8:55直播） 經歷上場大勝後，紐約城結束之前兩輪僅和負各一的頹勢，多得韋拿寶刀未老。這位西班牙老將上仗梅開二度後，近四輪聯賽獨取五球，今仗有力繼續士哥。 韋拉澄清無離心 同時，紐約城教練韋拉澄清返回家鄉執教尼斯的傳聞，更有助穩定軍心。他強調︰「這傳聞令我發笑，我沒有跟尼斯簽約，而且很享受現在的日子，希望球隊不會受消息影響。」 侯斯頓戴拿模近四輪美職兩勝一和...
2018-05-25
日本家電設計品牌DOSHISHA與船舶螺旋槳公司合作，研發出模仿海鷗翅膀拍動效果的扇葉，風量高之餘，靜音效果亦相當出色！文：阿卓爸爸圖：陳鐵剛 產品查詢：DOSHISHA/2861 2726 減低風罩...
2018-05-25
現年37歲的鍾欣潼（阿嬌）將於香港時間明日，於美國洛杉磯與未婚夫賴弘國舉行婚禮。出嫁在即，阿嬌剛與蔡卓妍（阿Sa）完成Twins美加巡迴騷，就留守酒店爭取時間休息，以最佳姿態成為幸福人妻，未有聯同姊妹...
2018-05-25
旺角西洋菜街行人專用區試行十八年，昨天油尖旺區議會投票，以大比數通過議案，促請政府將之取消。這個喧鬧的街頭表演場地，行將壽終正寢，究其死因，與政府監管失效有關，致令原來設想的概念變質，淪為擾民的噪音重災區。 旺角西洋菜街行人專區逢周六、日開放給街頭表演者，各路人馬為爭生意，各出奇謀，勁歌熱舞，噪音爆標，附近居民和行人苦不堪言。而人流擠擁，寸步難行，商舖生意大受影響，怨聲載道。代表民意的區議會通過決議，政府須盡快依從，為民除患。 政府鼓勵街頭表演，初心正確。以外國為例，街頭表演有聲有色，是居民的消閒好去處，也能吸引旅客，為城市帶來生氣。可惜，橘越淮而枳，香港人煙稠密，在鬧市狹...
2018-05-25
潘頓將於今早晨課後啟程前往新加坡，預備在明晚策騎「川河尊駒」在克蘭芝馬場競逐克蘭芝一哩賽。他坦言希望屆時取得佳績之餘，周日回師沙田賽事亦有馬贏，可繼續在騎師榜挑戰莫雷拉的領導地位，而十匹座騎中，他認為...
2018-05-25