﻿新浪傳年底來港上市 成第二間非同權公司

港交所推出「同股不同權」制度，吸引新經濟股來港上市的策略初見成效。據外電報道，內地網絡媒體公司新浪，計劃在今年第四季以非同權方式來港作第二上市，若上市計劃落實，將是新例之下首隻第二上市股份。另一方面，有報道指網貸平台WeLab計劃在本港上市，成為首間採用非同權架構的本地上市公司。



外電報道，在美國納斯達克掛牌的新浪，計劃來港第二上市，並正與財務顧問研究上市方案，但集資額等詳情則尚未落實。按照港交所的新例，在去年12月15日之前已在英、美主要交易所掛牌的公司，可以在保留其非同權架構的前提下，來港作第二上市，而這些公司毋須遵守一些為主要上市非同權公司而設的限制。至於以去年12月15日為限，是因為當時公佈了非同權的諮詢文件，避免有些公司採取監管套戥，即是先到英美上市再回流香港。



集資額尚未落實



現時新浪的市值為64.5億美元，相當於約500億港元，雖然遠遠及不上騰訊（700）、百度、阿里巴巴等重磅新經濟公司，但「論資排輩」卻全不輸蝕，因為新浪早在2000年已遠赴納斯達克掛牌，可說是內地新經濟公司的先驅。



至於規模大得多的百度、阿里巴巴，盛傳會以發行CDR（中國預託證券）的方式回歸A股市場，其中百度有可能是首間CDR公司，最快在下月落實CDR計劃。



不過，新浪近期的股價表現卻未有驚喜，過去3個月股價回落了超過四分一，遠遠跑輸納指表現，主要是市場擔心內地網上廣告市場現放緩之象。光大新鴻基財富管理策略師溫傑亦認為，內地網絡市場競爭激烈，看不到新浪有甚麼特別賣點。



傳大摩為WeLab安排行



另一方面，正當內地手機製造商小米已遞交了初步上市文件之際，有報道指網貸平台WeLab亦計劃以非同權方式掛牌。雖然WeLab的上市時間應該會慢於小米，但單計「土產」公司，亦可開創非同權架構的先河。報道指WeLab已委託了至少3間投行擔任上市安排行，當中包括摩根士丹利在內，估計會在未來數個月之內遞交上市申請，在今年下半年掛牌，但集資額等細節卻尚未敲定。