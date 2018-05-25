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﻿叙福樓招股傳超購千倍

2018-05-25 列印
　　在本港經營「牛涮鍋」、「牛角」及「御苑皇宴」等多個品牌的餐飲集團叙福樓（1978）招股反應熱烈，傳超購近千倍。市場消息透露，1手中籤率為55%，即平均每兩個人就有一人抽中。

　　消息稱，此次分派雖並非人人有份，但認購一手的散戶，中獎機率不低，故做「一手黨」最為划算。相反，大戶分貨比例較低，投資者需認購750手即150萬股，才可穩獲一手，而豪擲千萬元的「頂頭槌」中籤率僅為0.3%，即分得約13手。
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