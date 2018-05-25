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﻿恒發三億奪港UNY零售業務

2018-05-25 列印
　　去年底日本第二大便利商店FamilyMart UNY放售本港零售業務，終由恒基發展奪得美人歸。恒發（097）昨日開市後於上午9時57分停牌，停牌前報0.68元，無升跌。該公司傍晚發通告，宣佈以3億元收購香港UNY零售業務，包括太古城中心「APITA」、樂富廣場UNY及德福廣場PIAGO，及北角私と生活折扣店。

　　該公司的公告披露，獲賣方通知，北角之折扣店將於今年9月底前租約期滿結業。恒基發展會與FamilyMart UNY訂立一份為期10年的商標授權協議，使收購的香港業務能保留原名繼續經營，同時亦與日本公司簽訂供貨和借調5名日本僱員的協議。

　　恒發在公告上指出，收購持有UNY零售業務之目標公司，於去年11月底之資產總值及資產淨值分別約為4.88億元，及3.14億元，收購價3億元即較資產淨值有4.6%折讓。
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