﻿聯想盈轉虧1.9億 移動業務續放緩

聯想集團（992）全年業績盈轉虧，截至今年3月底止年度蝕1.89億元，主要由於美國去年底稅改引致一次性4億美元遞延所得稅項資產撇帳，而上一個年度錄純利5.35億美元；每股虧損13.05港仙，派末期息每股20.5港仙。聯想昨日收報3.91港元，升2%。



若單計第四季，受惠於受個人電腦和智能設備及數據中心業務帶動，聯想收入為106.4億美元，按年增11.1%，為近十個季度以來，首次錄得雙位數字的增長；純利為3300萬美元，按年下跌近七成。



三大業務方面，移動業務續放緩，收入按年下跌6%至72.41億美元；撇除會計處理衍生的與併購有關的非現金費用，移動業務仍然錄得除稅前經營虧損，不過虧損由上一個財年的5.66億美元收窄至4.63億美元。



移動業務在一些新興市場遇上不少挑戰，影響期內整體銷量。集團董事長及首席執行官楊元慶表示，移動業務整體表現未達預期，集團已採取不同措施減少費用，包括裁員及優化產品組合等，預期重組在年中完成，費用可減少3成，令移動業務可輕裝上陣，並重回健康軌道及盡快扭虧為盈。



他又指，短期內不會過份追求市佔率及營業額的增長，將保持業務穩定，而拉丁美洲及北美地區增長不俗，未來對以上市場的增長有信心。



個人電腦智能設備收入年增7.7%



另外，個人電腦和智能設備業務全年收入323.79億美元，按年增7.7%；第四季收入77億美元，按年增16%，為四年來最高增長。數據中心業務第四季收入增44%至12億元，全年收入增8%至44億元。集團企業總裁及首席營運官Gianfranco Lanci表示，相信個人電腦和智能設備業務增長勢頭可延續至下年財年。



早前公司把個人電腦和智能設備業務（PCSD）和移動業務（MBG）整合，成立智能設備集團（IDG）。楊元慶指，行業走過PC、互聯網、移動互聯網的時代，相信未來是會是智能互聯網時代，電腦及智能手機均是重要的智能設備。由於移動業務有其重要性，且在轉型戰略中具重大意義，故「未到要放棄的時候」。