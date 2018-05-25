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﻿金管局：港拆息不會急升

2018-05-25 列印
　　本港近期再有資金流走，港元持續疲弱下，觸發第二輪弱方保證7.85兌換，金管局上周多番入市承接港元沽盤，銀行體系結餘降至1000多億元水平。金管局副總裁李達志昨日於《匯思》撰文指，資金流走主要因為港元流動性過剩，出現套息活動。當流動性回到正常狀態，適合當時的經濟和金融狀態，就會穩定下來，總結餘多少並非問題，市場自然會找到一個平衡點，而聯匯設計能讓市場在不同情況下暢順運作。

　　李達志指出，隨着市場上港元減少，港元拆息趨升是大環境，但加息步伐應不會太急，這是由於銀行體系持有大量外匯基金票據，可有效緩衝利率過於波動的情況。
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