﻿積金減費打工仔明年慳二億

積金局營運總監及執行董事羅盛梅昨日表示，該局正推動強積金受託人簡化及重組基金投資結構，鼓勵受託人自組投資基金，提高投資的主動性及成本效益。她又指，有多間受託人將今個月或陸續於半年內減價，預計減費措施於明年可為計劃成員節省最多2億元。



羅盛梅接受訪問時指，過往部份成份基金會再投資其他集成基金，導致強積金計劃的基金層數增加，影響投資成本效益。隨著強積金計劃滾存的資產規模不斷增加；而個別強積金受託人亦已聘用基金管理人才，相信受託人有條件自組基金，或更主動選擇投資指數基金或交易所買賣基金（ETF），並說︰「唔需要再靠人地成立咗既基金」。