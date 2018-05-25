﻿中環IFC外望——碧桂園租賃住房一號深交所掛牌

碧桂園（2007）租賃住房房地產投資信託基金一號第1期周四在深交所成功掛牌，為目前租賃住房領域規模最大的證券化產品，是內地首隻規模達百億元的人民幣租賃房託基金。



深交所將自24日起在綜合協議交易平台為「中聯前海開源－碧桂園租賃住房一號第1期資產支持專項計劃」提供轉讓服務，持有深圳A股證券帳戶和基金帳戶的及格投資者可以參與「碧桂園租賃住房一號」的轉讓，每宗成交申報最低數量為1萬份。



「碧桂園租賃住房一號」於今年2月在深交所獲批，產品規模100億元（人民幣，下同），首期規模17.17億元，發行利率5.75%。首期資產計有北京、上海和廈門，3個城市的4個項目，總面積超過10萬平方米，合共1500多套房產。



目前，碧桂園已同步展開二期資產的梳理和整合，推動長租業務的發展。下一步，碧桂園將透過自建、改建、收購等方式組織房源，形成租賃住房供應，並加快證券化運作。



中銀人壽推手機支付危疾保



中銀人壽夥拍WeChat Pay HK及AlipayHK，在兩大電子支付平台，首推「隨身保危疾保險計劃」，讓客戶透過手機或流動裝置申請投保及繳付首次保費。假設投保額為20萬元，以1名18歲非吸煙男士為例，每月保費僅14元；如是35歲男士，每月保費則為32.88元。



中銀人壽執行總裁老建榮表示，該危疾保險計劃的保費已甚具競爭力，並冀藉計劃吸納更多年輕客戶，但未有預定是次吸納客戶的目標人數。該公司未來將會把更多無需財務需要分析、不涉儲蓄或投資成份的保障型保險產品放於電子平台上銷售。



問及近期美匯轉強令人民幣匯價稍見波動，有否影響客戶購買人民幣保單的意欲，老建榮回應說，人民幣保單屬長期產品，客戶持有作為長期的資產配置，因此匯率的短期波動影響不大。



高瞻