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﻿佐丹奴料銷售增長放緩

2018-05-26 列印
　　佐丹奴（709）執行董事兼首席營運官陳嘉緯於股東會後表示，今年首季天氣普遍不錯，加上農曆新年較以往遲，令集團期內同店銷售增長9%；五一假期銷售亦有增長，但他認為第二季利好因素較少，故預期同店銷售增幅較首季低。

　　陳氏指，集團年初至今內地銷售表現不俗，目前在內地有約1000間分店，主要集中三、四線城市，期望未來可增加最少100間。

擴大內地加盟網絡

　　他又稱，集團將重點擴大加盟商網絡，去年內地加盟商增加約50間，今年首季按季增加36間，期望全年可增加最少50間；他補充，集團未有庫存壓力，故未有推出優惠。

　　對於海外業務，他指今年環球經濟向好，但由於已發展地區租金較貴，未來會在發展中地區開舖，包括越南、印尼及馬來西亞等，並會視乎客人流向及消費模式等開店及關店。
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