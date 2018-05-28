﻿開源節流雙管齊下 國泰：勢保客量增長

受到中東及內地共六大航空巨無霸狂開航線搶生意，以及燃油對沖虧損雙重打擊下，國泰航空（293）去年初大刀闊斧轉型。國泰顧客及商務總裁盧家培接受訪問時稱，國泰去年的危險期已過，現時是固本培元，猶如去年看了急診，今年康復要食中藥，強身健體 。他說︰「去年下半年的客量回升不錯，今年要繼續保持增長勢頭，落實乘客及員工的提議。」



國泰去年初轉型，簡化公司架構以加快對乘客及市場的反應，去年五月裁減六百名員工。盧家培指出，開源節流是每一盤生意的運作之一，但航空公司面臨的競爭很大，而且有很多不確定因素，所以要持續去做。轉型計劃確定，推新航點，新服務，要顧客支持，同事幫忙，有恒心做，具體措施逾一千項。今年下半年國泰的新商務飲食餐單，座椅，機上WiFi，馬可孛羅會改革等貼身服務，會陸續到位。



或與高鐵組代碼共享



未來幾年會留意大灣區的商機。繼二月時與澳門金光飛航簽訂海空聯運代碼共享協議，令乘客可便捷去澳門及珠三角旅遊之後，目前亦構思與中港高鐵組成代碼共享，向乘客提供一站式套票，方便他們去大灣區。



去年八月國泰新團隊正式到位，他指公司轉型現時見到有少少成績，暫時都算順利，能夠穩定軍心，持續進步，要保持增長動力。未來仍有很多地方可以改善，該公司不少新猷都是聽乘客及同事的意見後而推行。他說︰「乘客的要求愈來愈高，公司要賺錢也要了解同事感受，需要平衡兩方面。」



今年年初貨運慢熱，又有中美貿易戰陰霾，慶幸四月份貨量回升，貨運勢頭好，不打貿易戰消除心理威脅，而客運的收益率保持著較去年下半年好的趨勢。



航空公司要開源很難即時見效，例如今天買飛機，要等製造商交飛機亦須時間，又要向海外申辦新航線。國泰過去幾年訂購飛機，今年起開始接收空巴350-900及1000型號，到2021年又有二十一架波音777-8X到達，港龍則由二○二○年起接收三十二架空巴321客機。增開航點及收新飛機都是開源的有效辦法，今年首四個月的運力增加百分之三點一。就反映開源情形，全年運力目標增加百分之四點三。



國泰港龍今年增九航點



國泰及港龍今年共增開九個新航點，除了增多香港與海外金融中心的航班接駁，也將香港與外地的科技中心如波士頓及印度班加羅爾連接，下月新開的愛爾蘭都柏林，就兼具科技及飛機租賃中心兩個地位，會吸引不少科技及航空界的乘客；波士頓去年已增至每日一班。