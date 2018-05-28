﻿長者買年金流程從簡 金管局：免開銀行戶口

按揭證券公司旗下的香港年金公司正努力籌備於7月推出終身年金計劃，金管局亦全力配合。消息人士透露，早前金管局發指引指，由於銷售終身年金計劃屬特殊情況，故可特事特辦，銀行銷售年金計劃予長者的流程可從簡，即使長者到非往來銀行又無開戶亦獲受理投保。



該名消息人士稱，業界最初對不用開戶情況下也可向長者銷售年金計劃頗緊張，因為按現行做法，大多銀行只向有開戶的客戶銷售產品，為滿足KYC（認識你的客戶）的要求，亦方便進行防洗錢檢查，尤其投資或購買保險都是有機會洗錢的活動。而且對於沒開戶的客戶，銀行較難評估其購買理財產品的合適性。



七月推出終身年金計劃



香港年金公司將於7月公佈年金計劃的銷售詳情。消息人士說，因應年金計劃即將面世，金管局較早前向相關銀行發出指引指，由於銷售該年金計劃的情況較為特殊，故容許簡單的銷售程序，銀行可向不開戶的長者銷售年金計劃。他相信有關安排是為了方便長者，讓長者可到就近銀行認購年金，同時避免太多人湧到滙豐和中銀香港（2388）進行認購。



有銀行人士坦言，雖然原則上銀行可向沒開戶的客戶銷售產品，但隨著KYC及防洗錢的監管措施愈來愈嚴，以及須管控客戶的合適性評估，所以實際上大部份銀行都會向現有客戶或為新客開戶才銷售產品，以符KYC及防洗錢等監管要求。因此，金管局發出上述指引，可釋除業界向沒開戶客戶銷售年金或涉KYC不足的疑慮。銀行人士相信，金管局是次特事特辦，年金公司且採用標準化簡單版財務需要分析（FNA），主要因為年金計劃涉及銀碼細，銷售對象又是老人家，並要預先登記申請認購，以及可能要抽籤，整體風險較低。