﻿港股有望重拾升軌 短期仍呈上落市

近期港股走勢反覆，主要受到兩大不明朗因素影響，分別是中美貿易問題及美國與北韓緊張關係。不過，由於兩者暫時得到紓緩，市場人士預計，今日大市將見反彈，惟短期內維持上落市格局，恒指在30500至31500點之間徘徊。



隨著地緣政治風險升溫，港股上周升至31464點後遇阻回落，反覆跌至30500點水平，上周五收報30588點，目前失守多條移動平均線。不過，中美貿易磋商有一定成果，市傳中興通訊（763）獲美國政府有條件撤銷制裁，而本周末美國商務部長羅斯（Wilbur Ross）將會訪華，繼續進行新一輪的貿易談判。而金正恩與南韓總統文在寅會面後，北韓亦表示期望與美國總統特朗普的會面可順利舉行，雙方再度釋出善意。



不明朗因素紓緩



港股美國預託證券（ADR）上周五收報30637點，預計恒指今日將高開48點或0.16%。本周三（30日）為期指結算日，另本周將公佈的重要經濟數據，包括中國製造業採購經理指數（PMI），以及美國就業數據。



騰祺基金管理投資管理董事沈慶洪表示，中美貿易及「特金會」似有轉機，市場氣氛好轉，料今日大市會有反彈，但短期內仍維持上落市格局，區間則由早前的30000至31000點上移至30500至31500點，波幅約1000點，後市主要受美國的消息左右。



他續指，另一影響後市的因素是資金流，由於美元趨強，資金由新興市場回流美國，對新興市場造成一定壓力，更上北水流出，港股上周成交偏少，均令港股升幅受到限制。他預計美元反彈浪或在6月加息後結束，新興市場的表現屆時才會好轉。