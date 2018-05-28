﻿內地晶片封裝技術領先全球

中國的半導體發展，可謂因中興事件而醒覺。專門研究半導體晶片設計的中文大學電子工程副教授潘江鵬接受本報訪問表示，內地的晶片在設計及製造技術上，均不敵外國，惟在封裝技術上可說已達國際標準。恰巧，從事生產半導體封裝物料的駿碼科技（8490）就在此時進行上市，主席周博軒表示，有危才有機，駿碼的產品質素已同國際看齊，並期望不久的將來，可研發出突破性的創新物料，望推動內地半導體產業。



駿碼科技主要生產封裝過程所需的材料——鍵合線和矽膠，鍵合線由純金、銀、銅或合金屬製成，只有頭髮30分之1的粗度，用於連接晶片和支架，負責導電和傳送訊息。矽膠則是以溶液的狀態，倒在已接駁的晶片和支架表，起固定、防震和防濕等保護性作用。周博軒指，駿碼的產品已可跟外國的平起平坐，「客戶用我們的產品做測試，結果與外國產品一樣，部份性能更比外國的優越」。