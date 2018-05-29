﻿21世紀教育暗盤升兩成 五窮月無礙新股火熱

五窮月無阻新股熱情，21世紀教育（1598）超購107.6倍，上市前夕暗盤升兩成，每手最多賺690元。以港式燒味起家的太興飲食集團傳將於今年上市，料集資一億美元（約7.8億港元）。由騰訊（700）任大股東、「賭王」何鴻燊之子何猷君任首席營銷官的創夢天地，傳擬籌三億美元（約23.5億港元）。另外，新股天平道合（8403）今日起至本周五招股，籌最多4860萬元，入場費3232.25元。



內地民辦教育企業21世紀教育以上限每股1.13元定價，初步淨籌3.81億元。共2.65萬人認購該股，公開發售比例回撥至50%，一手3000股中籤率為60%，申請20手才穩獲一手，而認購1800萬股的「頂頭錘飛」共有54張，中籤率為4.53%。配售部份則錄0.71倍輕微超購。



太興或年內上市



本地報章報道指，早有上市計劃的太興飲食集團，料今年內完成上市，已聘任交銀國際安排上市。



太興發言人不回應市場傳聞。太興創辦人陳永安早年曾表示，上市壓力大、風險高，公司資金充足，故不急於上市。太興燒味連同旗下副品牌，包括米芝蓮推介食肆「靠得住」及台式餐廳「茶木」等，共有約178間店舖。



另外，從事中、日藝術品拍賣的東京中央拍賣控股昨日遞主板上市申請。截至3月底年度賺4392.9萬元，按年增36%。中國書畫及古董佔收入87%，其餘是中日茶具及其他。



政局回穩 恒指升204點



傳將敲定七月中掛牌，冀估值不低於700億美元（約5492億港元）的小米，報道指該估值是基於對業績增長預期，小米需要證明，未來三年盈利增長會達50%。報道又指，內地監管機構游說小米及阿里巴巴等海外上市公司，在七月發行中國預託證券（CDR）回歸A股，拖慢上市進度。



今日起招股的內地綜合展覽及活動服務商天平道合控股（8403），引入兩位前期投資者，包括美圖（1357）董事長蔡文勝投資950萬元人民幣，佔上市前股權6.65%，不設禁售期。



港股方面，北韓局勢以及中美貿易戰緩和，市場氣氛轉好，港股升204點，收市報30792點。不過，市場觀望MSCI指數周五（6月1日）重組影響，加上美股因假期休市，投資者未敢放膽入市，大市成交不足844億元，是今年交投第二最淡靜的交易日。



友邦（1299）以及中石油（857）為升市火車頭，兩股推高恒指115點，佔恒指升幅超過一半。雖然恒指上升逾200點，但上升股份只有875隻，只是略多於下跌股份的799隻，反映升勢並不全面。



花旗唱好舜宇光學（2382），指手機鏡頭付運量將有驚喜，股價彈升4.3%。連帶瑞聲科技（2018）亦受追捧，股價升3.1%。