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﻿意政局不穩 歐羅六月新低

2018-05-29 列印
　　意大利新政府組閣失敗，總統馬塔雷拉周一讓國家重新召開大選，引發市場憂慮結果可能進一步強化反建制政黨的權力，拖累歐羅匯昨日先升後跌至1.16美元的6個月新低。

　　歐羅昨日早段曾回升0.66%，但到在意國傳出重新大選的消息後，匯價倒跌0.37%，見1.1608美元（歐羅兌9.10港元）。

　　意大利兩大反建制政黨五星運動與聯盟黨早前提名疑歐派經濟學者派薩沃納擔任經濟部長，遭總統馬塔雷拉否決，組閣宣告失敗。科塔雷利表示稍後完成預算案後，臨時政府將會解散，故今年秋季或明年初將重新大選。

　　意大利下半年再大選，投資者憂慮令打算9月前結束購買資產計劃的歐洲央行感到為難，拖累歐羅走勢。
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