﻿四成毛利目標不變 瑞聲：受中興影響微

瑞聲科技（2018）董事總經理莫祖權昨日在股東會後表示，若不受人民幣匯率影響，相信該公司毛利率可以維持過往多年平均水平，並強調在首季業績公佈後，未有改變全年毛利率為40%目標。



受中美貿易戰及中興通訊（763）事件的影響，手機設備股在過去兩個月股價波動較大。瑞聲科技股價由上月至今，已由150元高位，累跌17.7%，低見107.6元。昨日收市報116.6元，升3.1%。



股價累跌近18%



問及中美貿易戰對該公司的影響，莫祖權指見不到中美貿易摩擦對公司的業務板塊有直接影響，智能手機客戶仍有正常進行更新換代及推廣；至於中興通訊（763）事件方面，他表示，客戶遇到的周期性變動，不應該影響公司在微型科技平台上的部署，該公司會繼續與不同客戶端的客戶保持緊密配合，以應對在微型科技設計上的新用戶體驗。



莫祖權也表示，該公司提供科技解決方案，著重微型科技平台的發展，現時該平台已由聲學領域擴展至包括觸控馬達、天線結構性、光學等在內的更多領域；雖然智能手機市場的外圍因素不明朗，但該公司會增加技術含量，著重提升用戶體驗，並維持一貫的財務紀律，將銷售額的7%至8%用於研發。



另外，他說，該公司提供的科技解決方案在Android客戶端已有較大的分散，今年亦會有馬達新設計應用於Android客戶端，相信會為觸控產品的銷售帶來增長。



有傳聞指，蘋果公司下半年將推出新型號的手機。莫祖權對個別客戶不予置評，指最重要是在每一個客戶面前表現該公司在微型科技平台部署多年的設計與製造技術，亦會與個別客戶做最大程度的配合。