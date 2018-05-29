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﻿奧思上半年多賺七成

2018-05-29 列印
　　奧思集團（1161）總裁譚肇基表示，兩個品牌「Oasis」及「Glycel」推出新療程受消費者歡迎，帶動公司半年純利增長73.7%至6053萬元。他指本港零售業回暖，對下半年市道審慎樂觀，派中期息3仙，少於去年的4仙。銜頭歐滿盈回應早前公司回購8800萬股，考慮到需要為此作儲備，平衡了公眾利益後，董事局決定減少派息。

　　譚肇基稱，下月在觀塘新開一間Glycel Skinspa，下半年在澳門新開一間Oasis Beauty Store。期內租金支出減少2.7%，除了關閉部份表現欠佳店舖，公司也會視乎人流、定位考慮新店選址。
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