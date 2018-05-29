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﻿中電信暫未有回A計劃

2018-05-29 列印
　　中國電信（728）參與出資的鐵塔公司日前已在港遞交上市申請，有小股東詢問能否派發特別股息，中電信執行董事劉愛力指，目前尚不清楚鐵塔公司能帶來多少利潤，上市定價在甚麼水平，同時亦要考慮集團利潤、發展5G的資本開支等因素，故目前尚無派特別息計劃。　

　　近日有傳中移動或分拆子公司回歸A股，對此，劉愛力表示，不同企業回歸A股意義不盡相同。

　　他指出，現時雖然中電信的主要客戶來源內地，但要考慮公司未來股價走勢等諸多問題，故短時間內未有回歸A股的決定。惟他提出，公司有計劃拆分旗下「翼支付」或其他二級企業上市，但未決定在何處上市。
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