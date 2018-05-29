﻿聯想或以CDR回流A股 黃偉明：冀再度染藍

聯想集團（992）執行副總裁兼首席財務官黃偉明昨日表示，一直在尋找機會回歸A股市場，七至八年前已有此想法，考慮以中國預託證券（CDR）或分拆業務等形式回A股上市。黃偉明對聯想被踢出恒指成份股坦言有點失望。不過，他指該集團非首次被剔出，待業務漸好轉，期望未來有機會再度染藍。



聯想除在港上市，亦在美國場外交易平台OTCBB「掛牌」。被問到是否因為近年港股價格低迷，心灰意冷，而轉投A股懷抱，黃偉明不同意此說法，並指聯想是一家在中國成長的國際公司，在中國有一定知名度，相信不少投資者對聯想有興趣，而該集團7至8年前已有回A的想法，相關計劃積極進行中。



未達2000億市值要求



中央近期開放新渠道讓企業「走捷徑」回A，市值要求最少為2000億元人民幣，以聯想昨日收市價4.19港元計，市值僅504億港元（約413億元人民幣），與達標有一段距離。他認為首批企業作試點後，未來規定或會作出修訂，而CDR只是其中一個方式，會考慮各種可行方式回A，包括分拆業務上市。雖然在互聯互通之下，中國投資者可買聯想股份，但資產等方面設門檻，一般股民無法直接買聯想，故希望在中國資本市場上建立平台。



非首度遭剔除藍籌



聯想於2000年成為藍籌股，2005年收購IBM個人電腦業務後業績倒退，2006年被剔出，至2013年再獲納入，惟近年業績表現未如理想，下周將再度被剔出藍籌之列。黃偉明坦言有點失望，不過集團不是首次被剔出，經歷過去幾年的艱難時期後，業務漸好轉，期望未來有機會再度染藍。聯想昨收報4.19元，升0.24%。