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﻿麗新再提私有化豐德麗

2018-05-29 列印
　　麗新發展（488）提出私有化麗新系的豐德麗（571），每股豐德麗作價現金1.3元，較豐德麗上周五（25日）收市價1.35元，折讓3.7%，連同註銷購股權等，要約價值共約12.66億元；私有化完成後，豐德麗將會撤銷上市地位。市場人士認為，今次收購價折讓較大，吸引力低，估計較難獲得小股東同意，相信成事機會不高。

　　麗新發展持有豐德麗36.94%，而豐德麗持有麗豐控股（1125）50.6%。若麗新發展成功私有化豐德麗，根據收購守則，麗豐股東可獲全面收購，每股作價5.22元，較麗豐上周五收市價每股12.5元大幅折讓逾58%。
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