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﻿年金公司七月公佈銷售安排

2018-05-29 列印
　　按揭證券公司旗下香港年金公司正式取得牌照經營年金業務，公司昨獲得保監局正式授權在香經營長期保險業務，使公司可推行終身年金計劃。該公司將於七月公佈年金計劃的銷售安排，包括認購意向登記、分配和投保程序。

　　就有消息透露，為配合終身年金計劃的推出，金管局放行銀行可為不開戶的長者銷售年金，釋除業界對此或涉KYC（認識你的客戶）不足問題。金管局昨回應表示，該局要求銀行須就其項各項業務實施有效的風險管理措施。香港年金公司的終身年金計劃，銀行是分銷的渠道。為了方便長者有較多選擇，他們除了可通過已開設戶口的銀行認購外，銀行也可為未有開設戶口長者進行認購。
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