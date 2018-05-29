﻿中環IFC外望——莎莎中銀推雙幣卡 迎高鐵大橋通車機遇

高鐵香港段及港珠澳大橋將陸續通車，莎莎國際（178）主席兼行政總裁郭少明看好今年本港零售市道，計劃未來12個月在港增設五至七間分店。莎莎夥拍中銀香港（2388）合推銀聯雙幣聯營卡，中銀信用卡國際副總經理羅芝英期望，首年發卡量過萬張。



郭少明表示，政府預期高鐵香港段可望於九月開通，加上港珠澳大橋即將通車，料可帶動訪港旅客量增加，並有利莎莎未來的生意量。該公亦因此計劃在旅遊區及住宅區增設香港的分店數目。



中銀信用卡羅芝英指出，今年首季中銀信用卡發卡量按年錄得單位數增長，與市場同步；簽帳額增長約10%，與本港零售消費增幅相若，相信主要由股市及樓市向好助長消費意欲強勁。



「中銀莎莎雙幣信用卡」主要針對年輕及中高端客戶群，可中港跨境使用，郭少明指，合推雙幣信用卡是莎莎於大灣區發展的策略之一。目前莎莎在粵港澳大灣區共有130多間分店，其中內地分店佔12間。



電能未來派特息空間有限



電能實業（006）過去兩年大派特別股息，行政總裁兼執行董事蔡肇中表示，集團仍有充足資金投資海外能源項目，並以歐、美等地的成熟市場為首選。被問及會否繼續派發特別股息，他說當年分拆港燈（2638）所得資金，大部份已用作派息或者投資，現時亦要把資金用作發展業務，暗示進一步派特息空間有限。



蔡肇中指出，由於環球資金成本低，海外能源項目往往都有不少潛在買家，在激烈競逐過程之下，有些項目回報率可能只有單位數字，並不吸引。以投資金額較少的項目來說，一些規模較小的公司聯手，再引入若干基金投資者便足以應付，因此這些項目不愁沒有買家。電能實業傾向找尋一些規模較大的項目，競投的對手少，回報則更加吸引。



資料顯示，由97年算起，投資電能實業（前稱港燈）股份的總回報達6.54倍，當中包括派息、股價升幅以及將股息再投資在電能的收益，而每年平均回報率約一成。



高瞻