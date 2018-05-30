﻿美對中國貨加徵稅名單將公佈 意政局不穩 美股急挫391點

美股周二早段跟隨外圍走低，杜指初段曾跌234點，見24518點；標指和納指亦跌0.7%和0.3%。意大利和西班牙的政局不穩，引發投資者拋售該地國債和歐羅，同時，美國總統特朗普表示下月會向中國總值500億美元貨品徵收關稅，和遏止中國投資美國敏感科技事業。歐羅匯價亦挫百分之一，跌至十個月新低的一點一五美元水位，資金走向美元、日圓和美國庫債避險。



杜瓊斯工業平均指今晨四時收報24361點，跌391點；納斯達克指數跌37點，報7366點。滙控（005）美國預託證價格曾見75.67港元，較香港收市價跌0.23港元；騰訊（700）美國預託證價格曾見398.58港元，較香港收市價跌3.42港元；港股ADR折合恒指報30255點，跌229點。



中美貿易仍存變數！美國商務部長羅斯訪華前夕，白宮周二表示，為「保護國家安全」，將在六月十五日公佈關稅稅率為百分之二十五的最終中國進口商品清單。白宮還發布針對中國的智慧財產權保護舉措聲明，自六月三十日起實施投資限制和出口管制。



國家商務部深夜作出回應，指對白宮發布的策略性聲明既感到出乎意料，但也在意料之中，顯然有悖於不久前中美雙方在華盛頓達成的共識。無論美方推出甚麼舉措，中方都有信心、有能力、有經驗捍衞中國人民利益和國家核心利益。中國敦促美方按照聯合聲明精神相向而行。



意大利當選政黨組閣失敗，市場擔心意國若重新大選，將是對歐羅去留的取決，引發意大利國債和股票昨日被大舉拋售。歐洲股市昨日在金融股領頭下顯著走低，英德法三地股市中段跌1.23%至1.26%，意大利和西班牙股市更分別跌2.89%和2.56%。



歐羅匯價亦挫1%，跌至十個月新低的1.15美元水位，資金走向美元、日圓和美國庫債避險。美匯指數昨日三連升，曾高見95.032，隔日升0.64%；日圓亦升見108.43兌一美元（每百日圓兌7.23港元），隔日升0.9%。



五月份美國消費信心指數報128點，按月升2.4，與預期相符。同日出爐的二十大城市三月份樓價指數按年升6.8%，勝過分析師預測的6.5%，與二月份的近八年最大單月升幅相若；數字反映供應有限和需求持續的結果。



紐約七月期油價與上周五比較，曾跌2.08美元，見每桶65.8美元。倫敦現貨金價在避險需求下，昨日曾升10.6美元或0.44%，見每盎司1308.71美元。



歐羅再現存亡憂慮，意大利當選政黨組閣失敗，市場擔心意國若重新大選，將是對歐羅去留的取決，引發意大利國債和股票昨日被大舉拋售。歐羅匯價亦挫1%，跌至10個月新低的1.15美元水位，資金走向美元、日圓和美國庫債避險。國際大鱷索羅斯更警告，美匯走強加上資金從新興市場撤出，可能引發另一場嚴重金融危機，並指歐盟面臨逼切的存亡威脅。



