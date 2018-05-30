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﻿歐政局動盪 恒指跌307點

2018-05-30 列印
  美股周一休市，惟意大利和西班牙政局不穩惹投資者憂慮。恒指昨日低開145點，午後跌幅擴大，最多跌338點，以近全日低位30484點收市，跌307點，創三周低位，成交875.54億元。內銀、內房拖低大市，碧桂園（2007）下挫2.8%，是全日表現最差的藍籌股；建設銀行（939）跌1.4%，失守8元，跌至逾3周低。分析認為，雖然歐股有暗湧，但港股向來受歐洲影響甚少，反而美息高企及內地股市續跌拖累港股表現，港股短期3萬點為支持位。

　　國指收報11959點，跌1.3%。A股亦受壓，滬指跌0.47%，連跌5日；深成指跌1.11%。重磅股表現乏力，友邦保險（1299）跌2.1%，拖累恒指最多60點；滙控（005）跌1.2%；股王騰訊（700）微跌0.8%，力守400元關。
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