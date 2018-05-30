﻿叙福樓超購978倍 暗盤倍升每手賺2200元

今天掛牌新股叙福樓（1978），公開發售錄得超額認購978.1倍，認購反應「熱爆」，但一手中籤率仍高達55%。由於超額倍數多、一手中籤率高，令到「大飛」中籤機會很低，例如認購1750手的投資者，只獲派1至2手，中籤率低至0.09%。



市場消息指出，監管機構一直關注新股貨源歸邊情況，承銷商只好將股份「打散」，盡量提高小額投資者的中籤率，以釋除當局的疑慮。



叙福樓暗盤表現理想，暗盤收報2.2元，較招股價1.1元剛好升1倍，不計手續費，每手帳面賺2200元。認購1手的投資者，有逾半機會抽中，可說是本小利大。至於作為基石投資者的港鐵（66）主席馬時亨，手持727.2萬股，按暗盤計算，帳面已賺800萬元。



一手中籤率高 或損孖展「大飛」熱度



不過，「有人歡喜有人愁」，以甲組最大額、認購1750手的投資者來說，只能穩奪1手，第2手也要抽籤。這些投資者如果以孖展認購，按照九成孖展、息率1.6厘以及凍結資金11天來計算，孖展利息已接近1700元。即使叙福樓今天股價真的可以翻一番，但假設只抽中1手，在扣除孖展利息之後，只餘約500元利潤。相比之下，只認購1手的投資者划算得多。



市場消息傳出，去年有些小型新股在分配股份之時偏重大額投資者，令到監管機構有微言，擔心出現貨源歸邊情況。新股承銷商為了避免麻煩，近期都盡量提高1手中籤率，但後遺症卻是扭曲了分配準則，甲組「大飛」的中籤率不正常地拉低。就以叙福樓為例，認購2000手（乙組金額最小）可以穩奪11手，而認購1750手（甲組金額最大）只得1至2手，兩者的值博率相去甚遠。



信誠證券聯席董事張智威認為，如果這種分配情況持續，可能會鼓勵新股投資者做「一手黨」，不再熱衷以孖展入「大飛」。



另一方面，同樣在今天掛牌的創業板新股駿碼科技（8490），超購116.5倍，以上限0.58元定價，暗盤收市報0.68元，較招股價升逾一成七，每手5千股帳面賺500元。有消息指內地網上物業代理平台「房多多」亦計劃明年初來港上市，傳集資最多8億美元，相當於62億港元。