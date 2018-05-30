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﻿阿里健康斥106億購天貓醫療子公司

2018-05-30 列印
　　阿里健康（241）昨公佈，將收購母公司阿里旗下經營天貓醫療業務的子公司Ali JK Medical Products Limited，總對價106億元，該公司將透過向賣方發行18.28億股新股支付代價。阿里健康昨為支付收購而新發行的18.27億股新股，佔擴大後股本約15.66%，發行價為每股5.8元，較前日收市價6.77元折讓14.3%。阿里巴巴目前擁有阿里健康48.1%的經濟利益及61.5%的投票權。完成交易後，其持股將增至56.2%及67.5%。

　　被收購的業務包括醫療器械及保健用品銷售、成人用品、醫療及健康服務，天貓推廣及分銷目標產品而與所有商家建立之商家關係。
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