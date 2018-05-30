﻿同仁堂國藥轉主板掛牌

同仁堂國藥（3613，前上市編號為8138）昨日起轉至聯交所主板交易。首席執行官丁永玲於記者會上表示，同仁堂將會保持整體20%的增速，並計劃未來加大研發投資，增加海外併購，從而「借船出海」，同時會根據國家政策開拓「一帶一路」沿線市場。她相信隨著公司轉主板及拓業務。



主席梅群於會上談及公司與同仁堂科技（1666）及在滬上市的同仁堂的分工。他指出，現時各公司在區域發展上各有側重，並共享資源，「暫時不會，亦不敢」讓三間公司同時發展海內外業務，相信同仁堂轉主板後整體上會有更大發展。同仁堂旗下的安宮牛黃丸因含動物成份，未能進入歐美市場。丁永玲指，公司未來會按海外市場所接受的新型產品方向去研發產品。