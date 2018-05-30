﻿英皇證券中期多賺13% 下半年派息率增至四成

英皇證券（717）昨日派發截至3月底止中期成績表，期內純利按年增長13%，至3.7億元，上半年收入為6.68億元，按年增6.5%。每股盈利5.51港仙。建議派中期息每股2.21港仙，派式按年增60.1%。該公司行政總裁楊玳詩表示，為回饋股東下半年派息比率將由現時的30%，增至40%。



英皇於期內貸款業務按年大增22.4%，錄得收入5.22億元，佔總收入78.1%，佔比較去年增加10個百分點。由於期內發行8億元的3年期債券，連同貸款業務的債項，令借貸總額升至31.64億元，淨負債比率升至58.6%，較截至2017年9月底止所錄得的37.4%，按年升21個百分點。



將加強物業按揭佔比



楊玳詩表示，受惠於借貸業務的增長，該公司有信心下半年盈利繼續有增長，因此計劃將下半年的派息比率由目前的30%，增至40%，回饋股東支持。她續指，為配合借貸業務發展，未來將加強物業按揭的佔比，亦會探討稅貸和消費類貸款業務的發展潛力，估計整體借貸業務年內會繼續增長，但料幅度較上半年的少，暫時並無增長目標。



被問及證監會近期有意收緊證券行孖展融資額度，楊玳詩表示，證監會與多間證券行進行非正式諮詢，因監管並非只針對個別證券行，而是覆蓋整個行業，故對其業務並無影響，她直言「證監會願意聽取行業意見，做得好」，該公司會配合證監會。至於投資者押股情況，執行董事陳錫華表示，證券行不時因押股而出現股權集中問題，但英皇證券目前的融資組合中，細價股不算多，亦有風險管理措施，並認為證監會的要求是與業界的一種良性互動。